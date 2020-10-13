Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит петербуржцам за создание нарколаборатории в плюсской деревне

До 20 лет лишения свободы грозит двум петербуржцам, которые изготавливали наркотики на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что 1 октября сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскного мероприятия около деревне Щир Стругокрасненского района задержали двоих жителей Санкт-Петербурга. В ходе опроса они пояснили, что в деревне Дряжно Плюсского района в частном доме они изготавливали мефедрон с целью дальнейшего сбыта на территории Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра места происшествия, прилегающей территории и жилого дома в деревне Дряжно по временному месту жительства указанных граждан были изъяты приспособления для изготовления наркотических средств, в частности, стеклянная колба с жидкостью желтоватого цвета и металлический чан, на дне которого было обнаружено вещество коричневого цвета.

Согласно заключению эксперта, жидкость желтоватого цвета с сильным специфическим запахом содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкапитон), массой 243,8 грамма.

Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Жители Санкт–Петербурга задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.