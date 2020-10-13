Происшествия

Подросток ограбил двух женщин в Пскове

16-летний учащийся из Опочки ограбил двух женщин в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 октября возле дома по улице Коммунальной в Пскове у женщины 1962 года рождения подросток отобрал сумку с деньгами, документами, ключами, банковской картой и мобильным телефоном. А 8 октября на той же улице школьник лишил 82-летнюю пенсионерку сотового телефона, документов и более 4 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову установили молодого человека, подозреваемого в открытых хищениях чужого имущества.

По данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Личность подозреваемого установили сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Подросток дал признательные показания. В ходе обыска полицейские изъяли часть похищенного.