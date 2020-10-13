Происшествия

Трое школьников пропали в Ленинградской области

Трое 13-летних школьников пропали в Ленинградской области 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области

Вчера школьники ушли гулять, до настоящего времени не вернулись. Для поисковых мероприятий на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов, волонтеров и сотрудников полиции.

Сейчас проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить по номеру телефона ‪+7 (812) 492-01-58 (дежурный по следственному управлению СК России по Ленинградской области).