Происшествия

Двое молодых людей украли алкоголь и продукты из магазина в Пскове

Двое молодых людей пытались украсть алкоголь и продукты из магазина на Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Юбилейной – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 1991 и 1995 года рождения, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания на сумму более 900 рублей, при этом, не заплатив за них.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции.