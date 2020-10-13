Происшествия

«Социальные работницы» украли у псковского пенсионера 350 тысяч рублей и золото

350 тысяч рублей и золотые украшения украли у псковского пенсионера неизвестные под видом социальных работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Вечером 13 октября в квартиру 88-летнего пенсионера на Рижском проспекте зашли две неизвестные женщины. Они представились сотрудницами социальной службы и предложили пожилому мужчине свою помощь. При этом одна женщина, отвлекая внимание хозяина, предложила померить ему на кухне артериальное давление, а другая прошла в комнату.

В результате после ухода женщин пскович не обнаружил в серванте своих сбережений в сумме 350 тысяч рублей, а также двух золотых колец и цепочки с крестиком. Причиненный ущерб устанавливается.

В полиции отметили, что потерпевший не запомнил примет подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Областное УМВД просит всех граждан, которые располагают какой-либо достоверной информацией об этих злоумышленницах или стали их жертвами, оказать содействие следствию и обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.