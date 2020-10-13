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Островича, зарубившего топором супругов, поймали благодаря народному дружиннику

Виновного в убийстве супругов в Острове задержали благодаря народному дружиннику по ориентировке, данной на основании обнаруженных на месте пожара документов на его имя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Напомним, 25 августа 2019 года злоумышленник, проживая после освобождения из мест лишения свободы в доме племянника на улице 8 Марта в Острове, поссорился с последним. Дождавшись, когда потерпевший ляжет на диван, он нанес ему три удара топором по голове.

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Желая скрыть совершенное преступление, злоумышленник несколько часов ждал возвращения с работы домой супруги потерпевшего. Затем он напал на женщину сзади и нанес ей пять ударов топором по голове. Полагая, что никто из соседей его не видел, на следующий день мужчина поджег дом и скрылся с места преступления.

Его задержали спустя два дня. Изучение личности виновного показало, что незадолго до преступления он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение квалифицированного разбоя.

Суд приговорил островича к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.