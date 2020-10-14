Происшествия

Две тонны белорусской говядины не пропустили через границу в Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке границы вернули обратно в Белоруссию две тонны говядины, которую перевозили в Псков на трех автомашинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы Россельхознадзора установили, что на мясо говядины в полутушах и четвертинах отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, также на мясосырье не нанесли маркировку (клеймо).

Кроме того, сотрудники ведомства выявили нарушение указаний Россельхознадзора, выразившееся в поставке говядины на кости из Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

Также были нарушены ветеринарно-санитарные правила при транспортировке мясосырья, требующего соблюдения температурного режима - в транспортных средствах отсутствовало холодильное оборудование.

По фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.