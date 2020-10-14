Происшествия

Пыталовских браконьеров оштрафовали за незаконную ловлю рыбы

Двух жителей Пыталовского района суд оштрафовал за незаконный вылов рыбы. Они заплатят за нарушение по 10 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае мужчины незаконно ловили рыбу на Синем озере в Красногородском районе с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий лова - ставных лесковых рыболовных сетей. Браконьеров задержали сотрудники погрануправления.

Пограничное управление напоминает любителям рыбалки и рыбодобывающим организациям о необходимости строгого соблюдения требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6 ноября 2014 года № 427 «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», а также предупреждает об уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов в соответствии со статьей 256 УК РФ. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.