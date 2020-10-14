Происшествия

Хозяин алабаев, загрызших коз в печорской деревне, прокомментировал ситуацию

Хозяин двух алабаев, которые загрызли трех коз в печорской деревне Калки, пообещал построить собакам более надежное ограждение. Сюжет с комментарием заводчика размещен на сайте ГТРК «Псков».

Мужчина настаивает, что собаки голодными не бывают и с цепи срываются редко. В тот день к нему на территорию прибежали чужие псы, животные подрались и убежали. Пока хозяин искал пропавших алабаев, собаки сами вернулись домой. Об убитых козах он узнал позже от участкового.

«Кто конкретно загрыз этих несчастных животных, неизвестно никому. Если есть свидетели, пусть полиция во всем разберется и найдет виновных. После данной ситуации им (алабаям - ред.) будет построено более серьезное ограждение», - заявил хозяин собак. Он также пообещал соорудить для них более крепкие вольеры.