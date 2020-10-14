Происшествия

Опубликованы фото из подпольной нарколаборатории в Псковской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъяли наркотическое средство мефедрон в крупном размере, а также оборудование для его изготовления. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое безработных жителей Санкт-Петербурга 1999 года рождения, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, фигуранты арендовали небольшой домик в одной из деревень Плюсского района Псковской области, где изготавливали мефедрон с целью дальнейшего его сбыта на территории города на Неве.

При осмотре дома и прилегающей к нему территории была обнаружена стеклянная колба с жидкостью желтого цвета, которая, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе мефедрон. Масса сухого остатка наркотика составила 243,8 грамма, что является крупным размером.

Также изъяты лабораторное оборудование, химические реактивы, прекурсоры и остаточные вещества, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов. Изъятое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в рамках проводимого расследования осуществляются необходимые следственные действия.

Фигуранты заключены под стражу.