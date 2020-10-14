Происшествия

Незнакомцы «обезопасили» сбережения жителей Псковской области на миллион рублей

Ряд жителей области доверились лжесотрудникам банков и лишились в общей сложности более миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 13 октября в Великих Луках 24-летней горожанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

И под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денежных средств обманным путем завладел денежными средствами великолучанки в сумме 158 тысяч рублей. Проводится расследование.

И еще пятеро жителей области – из Пскова, Порхова, Струг Красных и Псковского района – стали очередными жертвами дистанционного мошенничества. Всем им звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими. И под предлогом предотвращения, якобы, незаконных попыток списания денег или оформления кредита завладевали сбережениями доверчивых лиц. По данным фактам стражами порядка проводятся проверки и возбуждены уголовные дела.

В итоге, после общения с мнимыми сотрудниками банков потерпевшие за последние дни лишились в общей сложности более миллиона рублей. В этой связи полиция предостерегает наших сограждан: во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. И о каждом подобном случае необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.