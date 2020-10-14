Происшествия

До смерти забившего пожилую мать псковича отправили в тюрьму на 8 лет

39-летнего жителя Пскова, до смерти забившего мать, суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В марте текущего года мужчина вместе со своей престарелой матерью пил спиртное у нее в квартире. В ходе ссоры с ней он не менее тридцати раз ударил мать кулаками по туловищу, конечностям и голове. От полученных травм женщина умерла в квартире в течение непродолжительного времени.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.