Происшествия

Одетого в черное великолучанина второй год не могут найти полицейские

Полицейские продолжают розыск жителя Великих Лук Андрея Федорова 1976 года рождения, пропавшего в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушел из дома на улице Радищева 22 марта 2019 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Он был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.