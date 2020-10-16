Росгвардейцы задержали укравшую еду великолучанку

Росгвардейцы задержали 43-летнюю великолучанку, укравшую продукты питания из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Кража произошла в одном из магазинов на улице Матвея Кузьмина 15 октября. Женщину поймал экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» после получения сигнала «Тревога».
Подозреваемую передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.