Происшествия

Псковский студент задержан за распространение наркотиков

В Псковской области по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере задержан 20-летний студент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Его задержали с поличным при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. По версии следствия, подозреваемый действовал в составе организованной группы и занимался незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом. В его обязанности входили фасовка и распространение запрещенных веществ через так называемые «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска полицейские обнаружили у этого ранее не судимого молодого человека 144 расфасованных свертка, приготовленных для дальнейшей реализации, более 250 граммов наркотических средств, в том числе мефедрона, гашиша и «солей», а также электронные весы и упаковочный материал.

На момент задержания студент успел оборудовать в областном центре около 30 тайников с наркотиками. Общая масса изъятого вещества составила более одного килограмма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 228.1 «Сбыт наркотических средств в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.