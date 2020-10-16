Происшествия

Безработный великолучанин обокрал пенсионерку

Безработный великолучанин обокрал пенсионерку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

79-летняя пенсионерка заявила в полицию о том, что 14 октября из дома по улице 3-ей Ударной Армии через незапертую входную дверь были похищены кошелек с деньгами и продукты, а из помещения бани – электротриммер. Причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, установлен молодой человек, подозреваемый в данном хищении. Это 24-летний безработный, ранее судимый за кражи великолучанин. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Невельском районе вор проник в дачный дом в деревне Спасс-Балаздынь через незапертую дверь, украл дрель, сварочный аппарат и провода. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. В этом противоправном деянии подозревается не работающий житель города Невеля 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято. Проводится расследование.