Происшествия

В Псковской области наблюдается рост преступности

Тенденция увеличения количества зарегистрированных преступлений наблюдается в Псковской области за 9 месяцев текущего года. Об этом говорилось на заседании коллегии областного УМВД России 16 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

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Кроме того, продолжился рост числа краж и мошеннических действий, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Наиболее распространенным видом противоправных деяний в сфере лесопользования продолжают оставаться незаконные рубки лесных насаждений. Наибольшее количество выявлено в Псковском, Опочецком, Себежском и Порховском районах.

На дорогах области за истекший период снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также раненых в них людей. Однако значительно возросло число погибших, отметили в ведомстве.

С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступил врио заместителя начальника УМВД Вячеслав Абаренков. Кроем того, заслушали отчеты ряда руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. Участники заседания внесли предложения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.