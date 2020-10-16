Происшествия

Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор»

Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Ершовской волости Псковского района Олег Трашков.

Он уточнил, что обнаружил пропажу туй утром 16 октября, и предположил, что они были выкопаны в ночь на 16 октября.

Олег Трашков рассказал, что выкопаны 17 туй с правой стороны от мемориала. 16 растений злоумышленники украли, а одну тую, по всей видимости, потеряли - она лежит выкопанная на территории мемориала.

Утром, 16 октября, на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Ранее, 7 октября неизвестные выкопали 16 туй на территории воинского мемориала в Жидиловом Бору. «После освещения первого происшествия в СМИ этим людям хватило наглости еще раз выкопать деревья, причем тем же самым способом. Бесчеловечное отношение, нет слов, одни эмоции. Жаль, что такое происходит», - прокомментировал происшествие Олег Трашков.

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Он добавил, что на мемориале остались последние 6 туй.