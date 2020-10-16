Происшествия

Пскович может лишиться свободы за угрозу убийством кочергой

Лишиться свободы может 60-летний житель Псковского района за угрозу убийством в отношении своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе дознания установлено, что 24 сентября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на кухне в квартире дома в Торошино, где распивал спиртное со своей сожительницей.

Выпитого ему показалось мало и он потребовал от женщины денег для приобретения спиртного. Получив отказ, он устроил скандал, в ходе которого схватил металлическую кочергу и сказал: «Прибью!», при этом замахнулся кочергой над головой потерпевшей.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.