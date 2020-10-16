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Экс-глава волости в Пустошкинском районе публично извинился за служебный подлог

Экс-глава Щукинской волости Пустошкинского района извинился за подрыв репутации власти. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) в отношении бывшего главы Щукинской волости.

Обвиняемый сделал официальное заявление, в котором говорится следующее:

«Я, Алирзаев Сификурбан Малакурбанович, хочу принести публичные извинения за совершение противоправного проступка.

С 01.10.2015 по 30.09.2020 я занимал должность главы сельского поселения Щукинская волость Пустошкинского района, в связи с чем имел право на заключение от имени сельского поселения договоров гражданско-правового характера.

В декабре 2019 года я заключил договор на грейдирование дорог местного значения и деревнях Щукинской волости. Однако в договоре и в последующих документах, на основании которых выделяются деньги из бюджета, я поставил собственноручно подпись от имени лица, которое было указано в данных документах. Фактически работы были выполнены частично и не тем лицом, которое я указал в документах.

Данный факт о совершении мною противоправных действиях стал известен, и подорвал репутацию администрации сельского поселения в глазах волости. В настоящее время я нахожусь на пенсии и не возглавляю администрацию волости».