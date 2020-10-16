Происшествия

Суд вынес приговор избившему до смерти супругу жителю Пскова

32-летнего псковича, избившего до смерти супругу, отправили на 13 лет в исправительную колонию строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

8 ноября 2018 года злоумышленник приревновал супругу к соседу, в комнате которого она находилась, когда он вернулся домой. Пскович за волосы выволок потерпевшую в коридор, где нанес ей множество ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

А 17 января 2019 года злоумышленник, уличив супругу во лжи относительно отсутствия в доме алкоголя, разозлился на нее и нанес потерпевшей множество ударов руками и ногами по различным частям тела. С полученными травмами женщину госпитализировали в городскую больницу, однако спустя пять дней она скончалась.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) УК РФ.