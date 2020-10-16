Происшествия

Три лодочных мотора украли ночью на базе отдыха в Гдовском районе

Три лодочных мотора украли на базе отдыха в деревне Залахтовье Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Кража произошла в ночь на 15 октября. Злоумышленники украли моторы Minn Kota, Suzuki и Mercury, которые были зафиксированы на лодках. Два из них принадлежат собственнику базы отдыха, а третий - отдыхающему.

По предварительной информации, причиненный ущерб составляет 120 тысяч рублей. Охрана базы отдыха, как выяснилось, в момент совершения кражи неустановленными лицами спала.

В настоящее время полиция проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых и поиск похищенного.