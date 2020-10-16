Происшествия

Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу

Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в процессе распития спиртных напитков по месту жительства обвиняемого, между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый взял в руку нож и нанес один удар в грудь потерпевшего, от полученных ран он скончался на месте.

Великолукским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.