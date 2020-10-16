Происшествия

Пьяный великолучанин порезал брата в ходе конфликта

Пьяный великолучанин порезал брата в ходе конфликта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

27 июля 2020 года мужчина распивал алкоголь с братом и мамой. Спустя время между ним и материю произошел конфликт. В ходе конфликта брат мужчины стал защищать маму, в связи с чем конфликт разгорелся между братьями. Обвиняемый взял в руку нож и провел лезвием по шее брата, после чего увидел, что у него пошла кровь, положил нож и ушел спать. Брат осужденного пошел домой, где его жена вызвала скорую помощь.

Ранее, весной 2020 года, между братьями также произошел конфликт, в ходе которого осужденный ударил брата битой по голове несколько раз. В ходе судебного заседания потерпевший подписал заявление о примирении с братом, в связи с чем производство по делу прекращено.

Обвиняемому назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.