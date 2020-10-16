Происшествия

Пскович похитил алкоголь из магазина на Рижском проспекте

Пскович похитил алкоголь из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 октября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции