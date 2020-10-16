Происшествия

Несколько жителей Псковской области лишились денег из-за «сотрудников банка»

Несколько жителей Псковской области после общения с нечистыми на руку лицами лишились своих денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 15 октября 64-летней жительнице Пыталовского района позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денежных средств обманным путем завладел денежными средствами пожилой женщины в сумме 24 тысячи рублей. Проводится расследование.

По аналогичной мошеннической схеме еще двое жителей области – из города Острова и Псковского района – стали очередными жертвами дистанционного мошенничества. Они лишились в общей сложности 135 тысяч рублей. Всем им звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими, и под предлогом предотвращения якобы незаконных попыток списания денег завладевали сбережениями доверчивых лиц. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В связи с этим полиция напоминает, что во избежание серьезных финансовых потерь ни под какими предлогами не следует предоставлять незнакомцам по телефону или в Сети информацию персонального характера, а также реквизиты банковских карт. О каждом подобном случае необходимо незамедлительно информировать полицию.