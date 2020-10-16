Происшествия

Мужчина в простыне проник в Версальский дворец, возомнив себя королем

Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник вечером 17 октября на территорию Версальского дворца во Франции. Его задержали, сообщает РИА Новости.

По словам неназванного источника в полиции, 31-летний мужчина, «одетый в простыню и возомнивший себя королем», проник на территорию дворца. Водитель такси, на котором он приехал, оповестил полицию около 22.30 по местному времени, когда высадил мужчину, поскольку тот по дороге заявил о своем намерении проникнуть во дворец.

На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбитое стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею. Полицейские нашли мужчину во дворце, задержали его и поместили под стражу.