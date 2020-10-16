Происшествия

Легковой автомобиль сгорел в Невеле

Легковой автомобиль ВАЗ-21043 сгорел в Невеле на улице Маметовой 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 3.35. В результате пожара огонь повредил левую переднюю часть соседнего автомобиля ВАЗ-2102. Причиной возгорания стало короткое замыкание в панели приборов ВАЗ-21043.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с огнем в тот же день сгорели два бесхозных строения на улице Мурманской в Великих Луках, а в Пскове возле дома №21 по улице Ипподромной был поврежден пластиковый контейнер.