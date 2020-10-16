Происшествия

Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове

Косметические средства похитил мужчина из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте, в магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего гражданина, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.