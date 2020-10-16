Происшествия

Мужчину с выпирающей на руке костью разыскивают в Псковском районе

Жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова разыскивают полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года

1 июня этот мужчина 1960 года рождения ушел из Псковской областной клинической больницы после оказания ему медицинской помощи. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, ростом165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; короткие темные волосы с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.