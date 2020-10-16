Происшествия

Убившему топором жителя Усвят мужчине продлили срок содержания под стражей

36-летнему мужчине, убившему топором жителя Усвятского района, продлили срок содержания под стражей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Напомним, 3 июля в одном из домов в Усвятах обвиняемый подошел после ссоры к лежащему на диване потерпевшему и ударил его не менее двух раз обухом топора по голове. Мужчина получил перелом костей свода и основания черепа с повреждением головного мозга. От полученных травм он скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый замотал голову потерпевшего в полотенце и пищевую пленку, вытащил тело в коридор, накрыл его тряпками и ковром.

Смотрите также Задержан петербуржец, десять дней живший с трупом в Усвятах

Обвиняемый ранее судим за совершение особо тяжкого преступления, в связи с чем находился в розыске и был задержан в Санкт-Петербурге. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Продление срока содержания обвиняемого под стражей обусловлено объективной необходимостью выполнения ряда следственных и процессуальных действий, отметили в прокуратуре.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.