Происшествия

В Пскове продолжают воровать велосипеды

В Пскове и области, по-прежнему, отмечаются случаи хищений велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове с 17 по 18 октября украли велосипед из подъезда дома на улице Труда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Псковском районе полиция раскрыла кражу велосипеда, совершенную с 10 по 13 октября на территории огороженного участка возле дома в деревне Новая Гоголевка. В этом противоправном деянии подозревается ранее судимый и безработный 38-летний житель Псковского района.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенный велосипед изъят.