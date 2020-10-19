Происшествия

Поиски пропавшей прошлым летом пенсионерки продолжаются в Великих Луках

Поиски пропавшей прошлым летом пенсионерки продолжаются в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, Галина Королева, 1951 года рождения, 23 августа минувшего года она ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.