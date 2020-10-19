Происшествия

Пожар уничтожил дом в Феофиловой Пустыни

Жилой дом сгорел в деревне Феофилова Пустынь Стругокрасненского района 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании, которое произошло из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке дома, поступило в 18.07. Пожарным удалось спасти две соседние хозяйственные постройки и расположенный рядом дом.

В тот же день в 15.32 в деревне Каверзы Невельского района из-за неосторожного обращения с огнем сгорела хозяйственная постройка.

А 20 октября в 1.26 в Пскове в 1-м переулке Хлебной горки из-за короткого замыкания сгорела баня.