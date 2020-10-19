Происшествия

Более 100 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове

116 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли в областном центре и Великих Луках. Всего сотрудники полиции выявили более 180 административных правонарушений, раскрыли три преступления (из них две кражи и одно умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Группы по патрулированию жилого сектора установили 9 фактов незаконной реализации алкоголя. Из незаконного оборота изъяли более 300 литров спиртосодержащей продукции.

На территории Великих Лук проверили 12 лиц, находящихся под административным надзором. Выявили одно правонарушение, предусмотренное статьей 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).

По линии ГИБДД проверили 682 транспортных средства, из них в Пскове - 562. Установили двух водителей в состоянии опьянения.

В мероприятии задействовали более 220 сотрудников полиции и народных дружинников.

«Усилия стражей порядка были направлены на выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений и оздоровление криминогенной ситуации в городе», - добавили в ведомстве.