Происшествия

Около 20 спрятанных в грузовике интерфейсных модулей обнаружили псковские пограничники

Около 20 спрятанных в грузовой автомашине интерфейсных модулей обнаружили пограничники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Грузовая машина «Ивеко» следовала в Россию из сопредельного государства. При прохождении пограничного контроля и осмотра транспортного средства в технологическом ящике под нижним спальным местом и в верхней фронтальной полке кабины автомобиля пограничники выявили интерфейсные модули. Их предварительная стоимость - более 340 тысяч рублей.

А в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе в грузовом автомобиле «Вольво», следовавшем в Латвию под управлением гражданина сопредельного государства, обнаружили более 500 пачек табачных изделий, укрытых от пограничного и таможенного контроля в приборной панели кабины автомобиля за магнитолой.

Выявленные предметы передали сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.