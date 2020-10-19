Происшествия

Молодых невельчан отправили в тюрьму за разбой в Пскове

Двух жителей Невеля приговорили к лишению свободы за разбой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

30 января 2019 года после 18.00 ранее судимые невельчане пригрозили 19-летнему псковичу ножом и избиением, после чего потребовали перевести на их карту 20 тысяч рублей. Деньги злоумышленники обналичили в одном из банкоматов.

Суд назначил наказание 28-летнему обвиняемому в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, а его 22-летнему подельнику - 4 года лишения свободы.

Осужденные вину в содеянном не признали, полагая, что их действия квалифицировали неправильно, и обжаловали приговор в Псковский областной суд, отметили в прокуратуре.

«Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда с учетом позиции прокурора пришла к обоснованному выводу о законности приговора в отношении осужденных, отказав им в удовлетворении жалобы, в которой они просили переквалифицировать их действия и назначить менее суровое наказание», - добавили в прокуратуре. Приговор Псковского городского суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.