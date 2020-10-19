Происшествия

При строительстве подземного перехода в Великих Луках повредили электросети

«Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение одного из микрорайонов Великих Лук, нарушенное техникой сторонней организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В ходе несогласованных с электросетевой организацией земляных работ была повреждена кабельная линия.

20 октября в 14.10 в диспетчерскую Псковского филиала «Россети Северо-Запад» поступил сигнал о нарушении нормальной работы кабельной линии 6 кВ, питающей один из районов Великих Лук.

Кабельная линия была повреждена в районе пересечения улиц Ленина и Дьяконова, где техника сторонней организации ведет работы по строительству подземного перехода. После оперативных переключений электроснабжение потребителей восстановлено в 15.02 в полном объеме.

Информация о нарушении правил проведения земляных работ в непосредственной близости от кабельной линии будет направлена в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

«Россети Северо-Запад» напоминают, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. Также компания предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования можно сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).