Происшествия

Великолучанин украл крышки дождеприемных люков на трассе «Москва – Балтия»

Безработный великолучанин украл крышки дождеприемных люков на автотрассе «Москва – Балтия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На территории Великолукского района 20 июня 2019 года на 374-ом километре автомагистрали «Москва – Балтия» в окрестностях моста через реку Вскувица злоумышленник похитил три люка и четыре крышки дождеприемных люков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в совершении этого противоправного деяния. Им оказался 36-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Он дал признательные показания. По имеющимся сведениям, похищенное фигурант сбыл в пункт приема металла. Ведется следствие.