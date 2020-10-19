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В Пскове подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Пскове подросток подозревается в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что 3 октября 2020 года подозреваемый был задержан в Пскове с наркотическим средством в крупном размере.

Подросток рассказал, что купил наркотик через интернет посредством закладки для дальнейшего личного потребления.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.