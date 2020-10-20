Происшествия

Поддельную пятитысячную купюру изъяли полицейские в Пскове

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Купюру обнаружили 20 октября в выручке одного из магазинов на улице Коммунальной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.