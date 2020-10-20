Происшествия

Великолучанин попался на краже продуктов из магазина

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 20 октября на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице М. Кузьмина.

Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины продукты питания и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 42-летний местный житель для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.