Происшествия

Псевдоподруга из соцсетей обманула пожилую опочанку

Пожилая жительница Опочки стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 19 октября опочанке 1949 года рождения в социальных сетях со страницы ее подруги пришло сообщение.

В нем говорилось, что пожилым людям в связи с развитием ситуации с коронавирусной инфекцией якобы полагаются некие денежные выплаты. «Подруга» предложила помочь опочанке оформить соответствующие документы и зарегистрироваться, но для этого попросила предоставить паспортные данные и реквизиты банковской карты. Горожанка согласилась и передала необходимые сведения.

В результате с ее банковской карты было снято более 35 тысяч рублей. После этого пенсионерка созвонилась со своей приятельницей. И та заявила, что никаких сообщений ей не отправляла. Вскоре выяснилось, что злоумышленники взломали ее аккаунт. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

А 20 октября 40-летней псковичке позвонил некий гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения попытки несанкционированного списания денежных средств завладел деньгами горожанки в сумме 158 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

С подобными противоправными деяниями за последнее время в области приходится сталкиваться довольно часто. И поэтому полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в таких ситуациях предельно осмотрительными. «Прежде, чем следовать в Сети рекомендациям или предложениям своих знакомых, друзей, родственников, убедитесь, что вы имеете дело именно с ними, а не с мошенниками. И не поддавайтесь на уловки мнимых банковских служащих, жертвами которых стало уже очень много доверчивых людей. А обо всех этих фактах незамедлительно информируйте полицию», - призвали в ведомстве.