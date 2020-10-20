Происшествия

Полицейские поймали укравшего из магазина коньяк псковича

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову поймали псковича, укравшего из магазина коньяк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

22 сентября около 5.00 из помещения кафе по улице Советской Армии неизвестный мужчина без применения насилия открыто похитил бутылку коньяка, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские установили личность подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что грабеж совершил 27-летний безработный и ранее судимый пскович.