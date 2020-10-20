Происшествия

Экс-сотрудник себежской колонии предстанет перед судом за получение взятки

Уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор, Себежский район), обвиняемого в получение взятки, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В апреле-мае обвиняемый договорился с одним из осужденных о проносе на территорию исправительной колонии строгого режима мобильных телефонов, получив за свои незаконные действия взятку на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. Деньги перевели на банковскую карту его знакомого.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Псковской области. Скомпрометировавший себя сотрудник колонии уволен из уголовно-исполнительной системы.

По существу предъявленного обвинения по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.