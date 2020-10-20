Происшествия

Свыше 19 тонн куриных четвертей попытались незаконно провезти через Псковскую область

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области был проконтролирован ввоз 19,4 тонн куриных четвертей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, куриное мясо направлялось из польского города Седльце на предприятие Республики Казахстан, занимающееся производством продуктов питания и сырья для пищевой промышленности.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторами территориального Управления Россельхознадзора установлено отсутствие на грузовом отсеке транспортного средства номера пломбы, информация о которой указана в ветеринарном сертификате на экспортируемые из Европейского союза в Таможенный союз мясо птицы и сырые мясопродукты из птицы.

Перемещение более 19 тонн мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлена декларация о возврате груза.