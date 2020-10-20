Происшествия

Опочанина осудят за убийство гостя ножом

В Опочке перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 1 мая обвиняемый, находясь по месту жительства в Опочке, поссорился со своим знакомым, который остановился у него пожить на некоторое время. Используя кухонный нож в качестве аргумента, он ударил гостя в область живота, после чего пошел спать. В результате проникающего ножевого ранения брюшной полости потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.