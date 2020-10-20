Происшествия

Пскович попался на краже шести пачек масла и кофе

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

21 октября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала кофе и 6 пачек сливочного масла на сумму более 2000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции.