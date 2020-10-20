Происшествия

Жилой дом сгорел в Острове

Жилой дом сгорел 21 октября на улице 1 Мая в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи.

Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Дедовичи на улице Энергетиков горела баня. Огнем повреждена стена на площади 12 кв. метров. Предварительно, пожар вызвало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Еще один пожар произошел в Дедовичском районе. В деревне Кипино на кухне жилого дома огнем повреждена стена и пол возле печи на площади 8 кв. метров, неисправность которой и стала причиной возгорания.

В деревне Береза Порховского района горел дачный дом. Огнем повреждено потолочное перекрытие над отопительной печью на площади 3 кв. метра, закопчены по всей площади комната и кухня. Причина пожара, по предварительным данным, - неисправность печи.