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Псковичи продолжают отдавать сбережения дистанционным мошенникам

22.10.2020 11:26|ПсковКомментариев: 0

Более полумиллиона рублей украли дистанционные мошенники у жителей Псковской области за последние несколько дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 20 октября жительнице Пскова 1989 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного снятия денег с банковского счета он обманным путем завладел денежными средствами псковички в сумме 32 тысячи рублей. 

И еще двое жителей области - 31-летняя женщина из Новосокольников и 39-летний мужчина из Псковского района - пострадали от дистанционного мошенничества. Им звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими. Они украли сбережения жителей области на общую сумму более полумиллиона рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела.

Теги: #умвд россии по псковской области #псков #мошенничество #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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